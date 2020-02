E-commerce tutto Ischitano!

Siamo lieti di presentarvi i 2 portali dell' e-commerce tutto isolano!

Ischia, oltre ad essere un'isola meravigliosa per la sua storia, i paesaggi, il mare, le terme è ricca di persone e personaggi che nei secoli hanno realizzato e ralizzano prodotti unici al mondo.

Esportare il prodotto Made in Ischia significa quindi dare ai turisti che conoscono il prodotto sull'Isola la possibilità di riacquistarli direttamente da casa. Ma il sito è anche per chi non conosce la nostra Meraviglia o per chi è incuriosito dal "sentito dire" del passaparola. Provare per credere!

Cos'è Inarime?

Inarime è il Nome Poetico dato all'isola d'Ischia. Lo si incontra per la prima volta in Virgilio (Eneide IX, 716); il commentatore Servio spiega che esso è derivato dal riferimento omerico a Tifeo nella terra degli Arimi (en Arimois: Iliade 11, 783), ossia secondo alcuni (compreso Virgilio al verso citato), sotto Ischia.

L'associazione è semplice, noi della casa editrice Ischia News, abbiamo voluto dare ad una citazione poetica, il suo giusto prologo, una biblioteca per l'isola d'Ischia, che parli principalmente dell'isola d'Ischia, attraverso tutte le pubblicazioni ancora in commercio.

Inarime non è solo il Book shop, ma è anche la Nostra linea editoriale sull'isola d'Ischia che racchiude guide, libri, pubblicazioni ed il Nostro Magazine Ischia News ed Eventi.

Attraverso Ischia.it divulghiamo tutte le Nostre informazioni turistiche ed informiamo i turisti su come trascorrere la loro vacanza ad Ischia. Tutto questo lo riportiamo nelle Nostre pubblicazioni. Molte di esse sono gratuite, chiediamo solo un piccolo contributo per coprire le spese di spedizione.

IL Nostro motto è: Raccontiamo le cose belle dell'isola d'Ischia!

Visita i nostri siti per il tuo shopping Made in Ischia!

